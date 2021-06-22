Спортсмен решил не изменять своему избирательному округу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы РФ, биатлонист Антон Шипулин объяснил, почему отказался от проходного места в списке «Единой России» на предстоящих парламентских выборах. Он изначально планировал избираться от Серовского одномандатного округа, заявил Шипулин, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Спасибо тем избирателям, которые меня поддержали! Здорово видеть поддержку в своем округе, ну и в целом по области. Я шел еще и по списку, мне интересно было, как меня поддерживают в области. Но свой Серовский округ предавать не буду. Отказался от списков и пойду по одномандатному округу. Есть у меня некие проекты, которые были реализованы, есть много проектов, которые мной контролируются, реализовываются», — рассказал Антон Шипулин.

Он подчеркнул, что изначально не собирался идти в Госдуму по списку и отказ от проходного места был его собственным желанием. Как писало URA.RU, по итогам праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы Антон Шипулин занял второе место в областном списке после губернатора Евгения Куйвашева. Однако после утверждения партсписка съездом ЕР в минувшие выходные фамилия спортсмена оттуда пропала. Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года.