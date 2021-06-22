Мэр из ХМАО сходил в суд и спровоцировал скандал

Разговор главы Лянтора Сергея Махини с председателем Арбитражного суда ХМАО стал достоянием общественности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Визит главы Лянтора Сергея Махини к председателю Арбитражного суда ХМАО Денису Лисянскому из-за разбирательства по иску компании «Интеграция» вызвал скандал. Директор фирмы Евгений Городилов назвал эту ситуацию попыткой давления и написал жалобу в арбитраж. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.

Предприниматель судится с властями Лянтора из-за взаимных претензий по контрактам, связанным с содержанием городских дорог. На 16 июня в Арбитражном суде ХМАО было назначено очередное заседание. Однако за полтора часа до его начала на прием к председателю арбитража Денису Лисянскому приехал глава Лянтора Сергей Махиня. «Махиня пробыл там целый час. Хотя всех участников судебного процесса в здание суда запускают лишь за 15 минут до начала судебного заседания. Что он там делал? Считаю, что это можно расценивать как попытку давления на суд», — заявил Городилов.

В Арбитражном суде ХМАО журналисту URA.RU заявили, что в соответствии с требованиями закона опубликовали на официальном сайте сообщение о внепроцессуальном обращении главы Лянтора. «На жалобу Городилова будет дан ответ в установленный законом срок», — сообщили в Арбитражном суде ХМАО. От других комментариев там отказались. Глава Лянтора Сергей Махиня не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, где пострадавшим признан Городилов. Обыски силовики проводили, в том числе, и в кабинете мэра Лянтора.