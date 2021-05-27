Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следователи проводят обыски в мэрии Лянтора (ХМАО) в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»). Эту информацию URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.

«Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет. Возбуждено оно пока по факту, фигурантов еще нет. Но силовики проводят обыски, в том числе и в кабинете у главы города Сергея Махини. Вопросы также есть к руководству хозяйственно-эксплуатационного управления Лянтора и культурно-спортивного комплекса „Юбилейный“. Речь идет о разорванном контракте на содержание дорог с предпринимателем Евгением Городиловым», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО отказались от комментариев. Глава Лянтора не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Предприниматель Городилов в разговоре с URA.RU подтвердил, что признан потерпевшим по уголовному делу. «Мы заключили контракт на обслуживание дорог в Лянторе с 2019 года и сроком на три года. Но затем он был разорван по инициативе городских властей. Мы через суды доказываем, что это было незаконно. Пытаемся возместить упущенную выгоду. Также на нашу стороны встало УФАС ХМАО», — прокомментировал ситуацию предприниматель.

Ранее URA.RU сообщало о затяжном конфликте между мэрией Лянтора и компанией «Интеграция», которую возглавляет Городилов. Судебные тяжбы между ними длятся не первый год.

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В следственном управлении следственного комитета ХМАО подтвердили информацию инсайдера агентства, добавив, что обыски уже завершились, а требуемая для расследования уголовного дела документация уже изъята.