Курганские власти ответили на слухи о запрете въезда в регион

Власти опровергают введение ограничений на въезд в регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Курганской области не вводили запрет на въезд в регион иногородним гражданам. Об этом сообщает telegram-канал областного правительства в ответ на распространяемую в соцсетях информацию.

«23 июня в соцсетях появилось видео, на котором якобы запрещают въезд в Курганскую область из-за отсутствия регистрации на территории региона», — говорится в сообщении. Видеозапись сопровождается комментарием: «Не дают въехать в Курганскую область. По необоснованным причинам». При этом само видео якобы взято из TikTok.

«Информация о запрете въезда является недостоверной. Въезд в Курганскую область открыт. Решений об ограничении въезда оперативный штаб не принимал», — сообщает областное правительство.

Ограничение на въезд граждан на территорию Курганской области вводились прошлой весной, сообщало ранее URA.RU. Попасть в регион могли те, кто прописан в нем, кто ехал по работе, на лечение, похороны либо следовал транзитом через территорию области. Гражданам, которые приезжали из наиболее неблагополучных регионов по коронавирусу, требовалась справка об отсутствии COVID-19. В июле 2020 года эти правила смягчили, а позже отменили совсем.