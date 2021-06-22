Лидер пермского ЛДПР Олег Постников не раскрывает причины обращения в суд Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермское региональное отделение ЛДПР выступает против исключения своих членов через суд. По данным ГАС «Правосудие», реготделение обжалует решение Свердловского районного суда Перми, который удовлетворил иски трех пермских членов ЛДПР о принудительном выходе из партии. Сохранение членства ЛДПР не позволяет участникам спора выдвинуться в депутаты от другой партии.

«Дата поступления: 22.06.2021. Вид жалобы: апелляционная жалоба. Заявитель: ответчик», — сказано в картотеке суда. Обжалуется решение от 9 июня. Там сказано, что реготделение должно немедленно исключить из партии депутата гордумы Перми Илью Лисняка, депутата думы Добрянки Марка Коробова и члена общественного совета при ГУ МВД России по региону Ирину Форсюк.

Лисняк в беседе с URA.RU заявил, что обжалование не имеет никакого смысла. По его мнению, решение суда уже вступило в законную силу, обращено к немедленному исполнению в связи с необходимостью участия в выборах. «В этом случае партийный учет ЛДПР — их внутреннее дело, есть решение суда, которое подтверждает наш выход из партии. Но и свои „внутренние дела“ они теперь обязаны привести в соответствие с реальностью, иначе возникает состав преступления по ст. 315 ч.2 УК РФ (неисполнение судебного решения с использованием служебного положения)», — добавил Лисняк.

Руководитель реготделения ЛДПР Олег Постников отказался комментировать причину обжалования, сославшись на то, что это раскроет тактику ведения судебного спора. Он также отказался уточнять, исполнено ли решение суда.

После освещения URA.RU внутрипартийного конфликта лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал закрыть редакцию, а журналистов агентства назвал «мародерами морального фронта». Шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов ответил Жириновскому, что факты, излагаемые агентством, правдивы, и предложил лидеру партии не пиариться за счет редакции.

Суд обязал ЛДПР немедленно исключить из партии трех пермяков, но партия решила это обжаловать Фото: участник судебного спора