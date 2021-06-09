Пермский суд разрешил то, что не понравилось Жириновскому

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Три пермяка через суд добились выхода из партии Владимира Жириновского Фото:

Суд обязал ЛДПР исключить из членов партии трех пермяков, которые сами решили покинуть ряды политической организации. О решении Свердловского районного суда рассказал URA.RU один из истцов — депутат гордумы Перми Илья Лисняк. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее потребовал закрыть URA.RU, которое освещало внутрипартийный конфликт.

«Суд принял взвешенное, логичное и ожидаемое решение, защитив наши права на партийную принадлежность, на выбор политических убеждений и на добровольный выход из ЛДПР», — рассказал URA.RU Лисняк. Вместе с Лисняком координационный совет реготделения ЛДПР должен снять с партийного учета депутата думы Добрянки Марка Коробова и члена общественного совета при региональном полицейском главке Ирину Форсюк.

Руководитель пермского краевого отделения ЛДПР Олег Постников от комментариев воздержался. Решение суда в законную силу пока не вступило.

URA.RU рассказывало о конфликте в пермском реготделении ЛДПР. После этого лидер ЛДПР Владимир Жириновкий потребовал закрыть редакцию URA.RU, а журналистов агентства назвал «мародерами морального фронта». Шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов ответил Жириновскому, что факты, излагаемые агентством, правдивы, и предложил лидеру партии не пиариться за счет редакции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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