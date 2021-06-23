На избирательную кампанию по выборам депутатов Госдумы выделили 21,4 млрд рублей из федерального бюджета. По словам зампредседателя Центризбиркома России Николая Булаева, ЦИК России впервые получил такую большую сумму.
«Общая сумма расходов на выборы в Госдуму — 21 млрд 408 млн рублей. Такой суммы ЦИК России из бюджета еще никогда не получал», — цитирует ТАСС Булаева. Он отметил, что 4,8 млрд из этой суммы пойдут на мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических безопасности.
Нижестоящие избирательные комиссии получат 21 млрд 149 млн рублей, а государственные органы, которые ведут регистрацию и учет избирателей — 162,8 млн рублей, рассказал Булаев. Еще 95,9 млн рублей останется ЦИК на исполнение их полномочий. Избиркомы Москвы и Санкт-Петербурга получат 802 и 408,3 млн рублей.
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, сообщила ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова. Она пояснила, что такое решение принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, общественного мнения и обсуждения с экспертами, передает «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в