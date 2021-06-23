Военного атташе Британии вызвали в Минобороны РФ

Причиной стал инцидент в Черном море
В российское Минобороны вызвали британского военного атташе. Об этом сообщает ведомство.
Причиной стал сегодняшний инцидент в Черном море. Британский эсминец на три километра зашел в российские территориальные воды. Ему на встречу выдвинулся сторожевик Черноморского флота, открывший предупредительный огонь. Затем на место вылетел самолет Су-24М, который сбросил перед эсминцем четыре бомбы. После чего британский корабль ушел из территориальных вод РФ.
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