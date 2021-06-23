Военного атташе Британии вызвали в Минобороны РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт unsplash. Artem Bryzgalov, крым, побережье, черное море
Причиной стал инцидент в Черном море Фото:

В российское Минобороны вызвали британского военного атташе. Об этом сообщает ведомство.

Причиной стал сегодняшний инцидент в Черном море. Британский эсминец на три километра зашел в российские территориальные воды. Ему на встречу выдвинулся сторожевик Черноморского флота, открывший предупредительный огонь. Затем на место вылетел самолет Су-24М, который сбросил перед эсминцем четыре бомбы. После чего британский корабль ушел из территориальных вод РФ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...