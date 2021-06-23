Telegram-канал URA.RU вошел в рейтинг самых цитируемых в России

Telegram-канал URA.RU занял 20 место в топ-30 самых цитируемых telegram-каналов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Telegram-канал URA.RU вошел в топ-30 самых цитируемых в российских СМИ по версии сервиса «Медиалогия» по итогам мая. В свежем рейтинге организации «Топ-30 Telegram-каналов по цитируемости в российских СМИ — май 2021» канал агентства занял 20 место. Сейчас на него подписано почти 25 тысяч человек.

Рейтинг построен по количеству цитат telegram-каналов российских СМИ с 1 по 31 мая 2021 года. Всего за месяц telegram-канал URA.RU процитировали в СМИ 299 раз. В рейтинге он оказался рядом с такими каналами, как «Кровавая барыня» (telegram-канал журналистки Ксении Собчак), «РОГОЗИН», «RT на русском» и Readovka.

Самыми цитируемыми постами URA.RU за май стали информация о предложении лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского переименовать должность президента России на «верховный правитель», новость об аресте бывшего сотрудника МВД за стрельбу по прохожим в Екатеринбурге и пост про то, как депутат Госдумы Александр Хинштейн объяснил свои твиты про «мусоров».

Канал URA.RU в telegram в мае впервые вошел в рейтинг 50 самых читаемых России по версии «Медиалогии». Сейчас он занимает 48 место, поднявшись за месяц на одну позицию вверх. Одним из самых резонансных постов за май стало видео, на котором представитель Кремля Дмитрий Песков комментирует встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.