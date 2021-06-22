Губернатор Шумков предупредил о новых коронавирусных ограничениях

Вадим Шумков: новая волна заражений COVID-19 дойдет до Курганской области через две-три недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Курганской области могут ужесточить коронавирусные ограничения. Это единственная адекватная мера, заявил глава региона Вадим Шумков.

«Мы видим, как ситуация быстро меняется в Москве и других крупных городах и регионах страны. В этой связи много вопросов, будут ли в Курганской области ужесточать ограничения в связи с ростом заболеваемости. Да, очевидно будут», — написал Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Губернатор считает, что это «единственная адекватная мера реагирования при лавинообразном росте заболеваемости в условиях, когда кто-то по каким-то надуманным поводам не спешит вакцинироваться либо соблюдать первичные санитарные требования».

Шумков отметил, что крупные города уже накрывает новая волна пандемии. При этом фиксируется новый штамм вируса, который ведет себя более агрессивно. Против него наработанные протоколы лечения уже не такие эффективные.

«Через две-три недели волна докатится и до нас. В этой связи выбор у нас небогатый — вакцинироваться и максимально соблюдать требования, включая опостылевшие маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте», — заявил Шумков. В качестве альтернативы он предложил «каждый день бояться за свою жизнь и здоровье, и жизнь своих близких».

23 июня в Курганской области зарегистрировано 39 новых случаев заражения COVID-19, сообщало ранее URA.RU. Это рекордное для региона значение за последние два месяца. За день в области зарегистрировано пять смертей от коронавируса. В последний раз такая ситуация была 14 марта.