В Курганской области побит рекорд по заражению COVID с апреля

В Курганской области зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По состоянию на 23 июня в Курганской области зарегистрировано 39 новых случаев заражения COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это рекордное для Зауралья значение за последние два месяца.

«На 23 июня в Курганской области лабораторно подтверждены 39 новых случаев COVID-19. Из них 17 зарегистрированы в Кургане», — сообщает оперштаб. Также новые случаи заражения выявили в Белозерском, Варгашинском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Притобольном, Сафакулевском, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах и городе Шадринске. За прошедшие сутки выписали по выздоровлению 31 человека.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 22 117 случаев COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, 23 июня в Курганской области выявлено пять новых смертей от инфекции.

В последний раз о 39 случаях заражения COVID за сутки оперштаб Курганской области сообщал 22 апреля. О пяти случая смерти от коронавируса в день в последний раз в регионе сообщалось 14 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции решили отменить праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Также в двух районах отменили Сабантуй, а в Притобольном районе — Никольский крестный ход. 23 июня власти региона опровергли введение запрета на въезд в Курганскую область иногородних граждан.