В Кургане сорван план перехода пенсионеров на транспортные карты

Для пенсионеров Кургана продлили действие льготных купон-талонов на проезд в автобусе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане отложили активацию социальных транспортных карт для пенсионеров на полгода из-за того, что их заказали менее 20% людей от запланированного числа. Об этом стало известно 23 июня на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«Мы планировали с 1 июля перевести всех [пожилых людей] на транспортные карты. Процесс не пошел с той скоростью, с какой мы его первоначально видели», — объяснил председатель думы Игорь Прозоров. По словам директора департамента развития городского хозяйства Андрея Плешкова, карты заказали чуть более семи тысяч пожилых людей, а в городе к этой категории относятся более 40 тысяч человек. Прозоров уточнил, что их 48 тысяч.

Пенсионеры до конца года смогут пользоваться теми льготными купон-талонами, которые приобрели в первом полугодии и дополнительно приобрести еще 60. Транспортные карты будут активированы с 1 января 2022 года, а пока их будут оформлять те, кто еще этого не сделал. По словам Прозорова, перенос даты активации карт — единственный возможный на сегодня выход, который будет удобен гражданам.

Социальными транспортными картами смогут пользоваться пожилые жители Кургана. Карты смогут оформить женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет. С 1 апреля в Кургане действует транспортная карта школьника. Переход на бесконтактную оплату проезда в регионе связан, в том числе, с реализацией нацпроекта «Цифровая экономика». Ранее курганцы жаловались, что не могут оплатить проезд в автобусе одной картой за троих человек.