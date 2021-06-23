В России начали возвращать локдаун

Власти Бурятии вводят нерабочие дни с 27 июня по 11 июля из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в регионе. На этот период будет запрещена деятельность всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, ряда магазинов, аптек, общественного транспорта, ЖКХ и СМИ.
«Режим нерабочих дней введен в Республике Бурятия с 27 июня по 11 июля. Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд», — сообщает оперативный штаб Бурятии. Отмечается, что в период нерабочих дней продолжать деятельность будут жизнеобеспечивающие службы, магазины продуктов и товаров первой необходимости, аптеки, ЖКХ, общественный транспорт и СМИ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти не планируют вводить локдаун на федеральном уровне. Он напомнил, что решение о карантинных мерах каждый регион принимает самостоятельно, передает телеканал 360.
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