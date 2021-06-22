Некоторые льдинки смотрятся весьма внушительно Фото: Альбина Ниязгулова, группа «Подслушано (Магнитогорск)» в «ВКонтакте»

На Магнитогорск (Челябинская область) и его окрестности 23 июня обрушился крупный град. Фотографии выложили в социальных сетях жители города.

«На улице что, зима?» — под таким названием опубликован снимок засыпанной градом улицы в группе «Типичный Магнитогорск». «Это лето. Хуже если бы снег пошел», — замечает Иван Иванов в паблике «Подслушано (Магнитогорск)».

«В саду „Дружба“ еже два раза прошёл ливень град и гроза. Все цело, слава богу», — сообщает дачникам Венера Мухаметчина-Кизяк. Также горожане предупреждают друг друга, что в местах ремонта дорог катящаяся по асфальту вода унесла выставленные ремонтниками знаки.

В ближайшие часы, как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону, крупный град, сильные ливни и грозы грозят обрушиться на всю Челябинскую область. Непогода затянется до утра 24 июня и будет сопровождаться шквальным ветром, скорость которого превысит 25 метров в секунду.

Больше всего стихия беспокоит садоводов Фото: Наталья Князева, группа «Подслушано Магнитогорск» в «ВК»

В некоторых местах ледяные кристаллы буквально усеивают траву Фото: Виктория Зубаирова, группа «Подслушано Магнитогорск» в «ВК»