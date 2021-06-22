22 июня 2021

Челябинский город засыпало градом. «На улице зима». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые льдинки смотрятся весьма внушительно Фото:

На Магнитогорск (Челябинская область) и его окрестности 23 июня обрушился крупный град. Фотографии выложили в социальных сетях жители города.

«На улице что, зима?» — под таким названием опубликован снимок засыпанной градом улицы в группе «Типичный Магнитогорск». «Это лето. Хуже если бы снег пошел», — замечает Иван Иванов в паблике «Подслушано (Магнитогорск)».

«В саду „Дружба“ еже два раза прошёл ливень град и гроза. Все цело, слава богу», — сообщает дачникам Венера Мухаметчина-Кизяк. Также горожане предупреждают друг друга, что в местах ремонта дорог катящаяся по асфальту вода унесла выставленные ремонтниками знаки.

В ближайшие часы, как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону, крупный град, сильные ливни и грозы грозят обрушиться на всю Челябинскую область. Непогода затянется до утра 24 июня и будет сопровождаться шквальным ветром, скорость которого превысит 25 метров в секунду.

Больше всего стихия беспокоит садоводов
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В некоторых местах ледяные кристаллы буквально усеивают траву
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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