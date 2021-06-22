МЧС: на Челябинскую область обрушатся град и ураган

Катаклизм будет длиться почти сутки, обещают синоптики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие часы в Челябинской области резко ухудшится погода, говорится в экстренном предупреждении ГУ МЧС по региону. Сильнейший ветер принесет в регион грозы, ливни и град.

«В ближайший час и до конца суток 23 июня, ночью 24 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди и ливни, грозы. Местами пройдет крупный град. Осадки будут сопровождаться шквалистым ветром скоростью до 25 метров в секунду и более», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Спасатели просят южноуральцев не оставлять без присмотра детей, при ухудшении погоды не покидать домов. «Чтобы автотранспорт не пострадал от сильного ветра и града, постарайтесь заблаговременно оставить автомобиль в гараже или на крытой парковке», — говорится также в предупреждении.

Сильные грозы и ветра, пришедшие на смену засухе и аномальной жаре в Челябинской области, уже спровоцировали несколько серьезных происшествий. На прошлой неделе молния, ударившая в крышу, и последовавший за ней пожар уничтожили порядка 200 тысяч голов птицы в агрохолдгинге «Равис». Накануне молния ударила в крышу многоквартирного дома в поселке «Залесье» под Челябинском, и огонь оставил без крова его жильцов.