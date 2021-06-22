22 июня 2021

Куйвашев разрешил школьные выпускные, несмотря на коронавирус

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Выпускница 11 класса Анастасия Санникова во время онлайн Последнего звонка. Челябинск, последний звонок, школьная форма, выпускной онлайн, санникова анастасия, школьное платье
По словам губернатора, выпускные смогут посетить родители школьников Фото:
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Коронавирус COVID-19

Общегородские выпускные отменены во всех муниципалитетах Свердловской области, но торжественные мероприятия могут пройти внутри самих школ, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Insrtagram.

«Из-за роста заболеваемости коронавирусом нам пришлось отменить общегородские выпускные в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. А теперь оперштаб на основании рекомендаций Роспотребнадзора вынужден просить об этом администрации остальных муниципалитетов. Но у меня есть хорошие новости: вы можете провести свой выпускной в узком кругу в классе или в школе», — написал глава региона. По словам губернатора, власти не могут поступить иначе в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки.

Он также уточнил, что торжественные мероприятия смогут посетить и родители. «Главное, чтобы с вами не было людей из другой „вирусной среды“», — заключил Куйвашев.

О том, что в Екатеринбурге отменяется первый в истории общегородской выпускной, стало известно 17 июня. Он должен был пройти в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 25 июня. Источники агентства в областной власти анонсировали, что в ближайшее время могут быть запрещены выпускные и внутри общеобразовательных учреждений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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