Куйвашев разрешил школьные выпускные, несмотря на коронавирус

Общегородские выпускные отменены во всех муниципалитетах Свердловской области, но торжественные мероприятия могут пройти внутри самих школ, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Insrtagram.
«Из-за роста заболеваемости коронавирусом нам пришлось отменить общегородские выпускные в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. А теперь оперштаб на основании рекомендаций Роспотребнадзора вынужден просить об этом администрации остальных муниципалитетов. Но у меня есть хорошие новости: вы можете провести свой выпускной в узком кругу в классе или в школе», — написал глава региона. По словам губернатора, власти не могут поступить иначе в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки.
Он также уточнил, что торжественные мероприятия смогут посетить и родители. «Главное, чтобы с вами не было людей из другой „вирусной среды“», — заключил Куйвашев.
О том, что в Екатеринбурге отменяется первый в истории общегородской выпускной, стало известно 17 июня. Он должен был пройти в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 25 июня. Источники агентства в областной власти анонсировали, что в ближайшее время могут быть запрещены выпускные и внутри общеобразовательных учреждений.
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