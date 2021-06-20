Источник: в Свердловской области отменят школьные выпускные

Ранее в Екатеринбурге отменили первый в истории общегородской выпускной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время объявит об отмене школьных выпускных из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

«Принципиальное решение об отмене школьных выпускных принято», — поделился источник, уточнив, что «все ждут окончательного распоряжения от губернатора», который сейчас, по данным агентства, находится в Москве. Источник отметил, что запрет тажке коснется фан-зоны Чемпионата Европы по футболу, организованной на «Екатеринбург Арене». Впрочем, другой собеседник URA.RU во властных структурах обратил внимание, что фан-зона полновесно работала только один день — 16 июня (и более не планировалось), а также предложил дождаться заседания коронавирусного штаба 22 июня.

Главная интрига завтрашнего совещания — решение о музыкальном фестивале «Ночь музыки», намеченном на 25 июня. «В свете отмены выпускных возникает резонный вопрос, состоится ли это мероприятие», — намекает источник в правительстве. В областном штабе по борьбе с коронавирусом URA.RU сказали лишь, что проинформируют «в случае принятия каких-либо решений о корректировке действующего режима» ограничений.

На прошлой неделе, 17 июня, URA.RU писало об отмене первого в истории уральской столицы общегородского школьного выпускного, который должен был пройти в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 25 июня. Ранее источники сообщали, что по итогам заседания оперштаба 22 июня власти могут объявить об обязательной вакцинации для некоторых отраслей экономики.

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