Вице-губернатор Тюменской области подал в отставку

Вице-губернатор Тюменской области Владимир Сысоев ушел в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев подал в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному правительству.

«Сысоев ушел из правительства Тюменской области в преддверие выборов в Государственную Думу. С большой долей уверенности можно сказать, что примет участие в избирательной кампании от фракции ЛДПР. Возможно пойдет в Госдуму по партийным спискам от всей «тюменской матрешки», — сообщил инсайдер. Сам Сысоев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Координатор ЛДПР в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Артем Зайцев в разговоре с URA.RU заявил, что о политическом будущем экс-вице-губернатора лучше разговаривать с ним самим. «Но мы намерены работать с Владимиром Владимировичем в среднесрочной перспективе», — прокомментировал Зайцев. Он также добавил, что все решения о кандидатах, выдвигаемых в Госдуму будут приняты на съезде партии, который запланирован на 25 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что Сысоев стал вице-губернатором Тюменской области весной 2019 года. Он курировал департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации в областном правительстве.