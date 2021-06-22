Стоимость аренды в таких домах существенно ниже рыночной Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области нашли способ удерживать молодых специалистов в маленьких городах. Как сообщает департамент информационной политики региона, для этого в муниципалитетах строят специальное арендное жилье.

«Я знаю, что есть проблемы с жильем для специалистов практически во всех городах. Но с 2017 года была подана всего одна заявка. В этом году о планах на подобный дом заявил пока только Невьянск. Я прошу глав муниципалитетов заняться этим вопросом», — сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Плата в таких домах существенно ниже рыночной цены. На данный момент пилотный проект уже реализовывается в Нижней Туре, где стоимость квадратного метра составляет 30 рублей. Таким образом, месячная аренда квартиры площадью 70 квадратных метров составит всего 2 100 рублей плюс оплата коммунальных услуг.

По мнению Куйвашева, такая помощь от властей для людей является хорошим подспорьем для молодых специалистов и их семей. Несмотря на низкие темпы строительства, глава региона пообещал помочь муниципалитетам в переговорах с застройщиками, а также призвал мэров активнее участвовать в региональных программах.

23 июня Евгений Куйвашев посетил Нижнюю Туру в рамках рабочей поездки. Там он вручил ключи первым жильцам специального жилья, а также проверил качество товаров в местном продуктовом магазине. После этого губернатор подписал соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Свердловской области, холдингом ЕВРАЗ и администрацией Нижнетуринского городского округа.