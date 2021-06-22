Окончательное решение о новом обладателе награды будет принято гордумой в августе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин Екатеринбурга» назвала человека года-2021. Им стал председатель совета директоров «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин. Его кандидатура будет представлена на рассмотрение гордумы наряду со скульптором Константином Грюнбергом и Николаем Клейном — гендиректором завода имени Калинина. В рейтинговом голосовании они заняли второе и третье места соответственно.

«После проведенного рейтингового голосования члены комиссии решили представить в гордуму кандидатуры <…> Игоря Алтушкина (18 голосов из 18 присутствующих), Константина Грюнберга (16 голосов из 18) и <…> Николая Клейна (11 голосов из 18)», — сообщили в пресс-службе горадминистрации. В наградную комиссию входят 20 человек — по десять от гордумы и мэрии. В начале августа депутаты прервут летние каникулы, чтобы утвердить человека года-2021.

По данным URA.RU, кандидатуру Алтушкина продвигали мэр Алексей Орлов и резиденция губернатора. А награждение Грюнберга, как утверждают источники, лоббировал спикер думы Игорь Володин, но после разговора с Орловым не стал спорить и согласился с итоговым раскладом.

Алтушкина уже номинировали на звание почетного гражданина. В 2020-м городские власти хотели отблагодарить его за помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Вместе с партнерами по «Фонду святой Екатерины» он закупал для Екатеринбурга средства индивидуальной защиты, медицинскую технику и машины скорой помощи. Однако Алтушкин отказался от награды в пользу врачей, борющихся с COVID-19. В результате решение было пересмотрено и человеком года-2020 стал лавный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.