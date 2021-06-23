Пожизненно заключенный из ЯНАО 8 раз наказал в Перми Почту России

Заключенный из ЯНАО регулярно подает в пермские суды на «Почту России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожизненно заключенный из ЯНАО, отбывающий наказание в ИК-18, выиграл у «Почты России» в Пермском крае восемь судебных споров. По данным ГАС «Правосудие» осужденный пермяк Николай Бурцев выиграл первый спор с почтой в мае 2019 года.

«Взыскать с акционерного общества „Почта России“ в пользу Бурцева компенсацию морального вреда в сумме 500 рублей, штраф в сумме 250 рублей, всего к взысканию 750 рублей», — сказано в материалах последнего выигранного заключенным дела. Данное решение Октябрьского районного суда Пермского края еще не вступило в законную силу. Также Бурцеву удавалось дважды отсудить у «Почты России» по 300 рублей в Ленинском районном суде Перми.

Поводом для обращения в суд была задержка в доставке писем заключенному. Например, по последнему делу задержка в доставке письма от сестры Бурцева составила 18 дней. За это заключенный хотел получить компенсацию в размере 30 тысяч рублей. За то, что письмо из Ленинского районного суда Перми пришло с опозданием на два дня, заключенных хотел 20 тысяч рублей.

Представитель «Почты России» в суде заявлял, что Бурцев пересылку писем не оплачивал и поэтому его требования не подлежат удовлетворению. Но суды считали иначе и взыскивали с госпредприятия компенсацию морального вреда в пользу заключенного.

URA.RU рассказывало, зачем заключенные массово судятся с «Почтой России». Для многих из них суммы даже в несколько сотен рублей являются неплохим источником дохода. Также агентство писало о пермячке, которая за падение со стула в зале ожидания отсудила у «Почты России» 10 тысяч рублей.