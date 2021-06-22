В курганском городе стая собак напугала детей

Собаки напугали детей в Шумихе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шумихе (Курганская область) три пса на глазах у детей напали на маленькую собаку, которая позже умерла. Об этом в соцсетях 23 июня рассказали местная жительница.

«Сегодня на улице Вишневка три здоровых пса разодрали маленькую собаку на глазах у детей. На глазах у моего сына эта собачка испустила дух», — написала пользователь Анастасия Акатьева в группе в соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Шумиха». Она попросила местные власти принять меры. Женщина боится, что собаки могут напасть и на детей.

Под постом женщины представители администрации муниципального округа оставили комментарий. «Проблема бродячих собак существует на территории округа. С 2020 года, согласно законодательству, запрещен отстрел безнадзорных животных, в том числе собак. С каждым безнадзорным животным производится отлов, вакцинация, маркировка и выпуск на прежнее место обитания», — объяснил сотрудники администрации. Они отметили, что эта процедура затратная, из-за чего невозможно обработать всех собак одновременно. Представители власти попросили жителей следить за своими домашними животными.

В апреле стая собак перекрыла путь к лицею подросткам Шадринска. В конце 2020 года в администрации Катайского района дали несколько советов, как вести себя с бродячими собаками. Один из них — поговорить с ними.