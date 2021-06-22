Свердловские эсеры отказались сдавать округ на выборах в ГД

Окончательное решение о выдвижении Дмитрия Ионина будет принято на съезде 26 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «Справедливая Россия — За правду» выдвинет свердловского депутата Госдумы Дмитрия Ионина на выборы в Березовском одномандатном округе, по поводу которого в последние недели велись торги. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к партии, и подтвердил сам Ионин. Его выдвижение делает непредсказуемым результат действующего депутата от «Единой России» Сергея Чепикова.

Предполагается, что Ионин будет объявлен кандидатом на съезде партии 26 июня. «Я подал соответствующее заявление. Решение примет съезд. Осталось два дня», — сказал Ионин URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что свердловские власти вели переговоры с эсерами по поводу отказа Ионина от соперничества с Чепиковым. Последние соцопросы, проведенные в конце апреля по заказу областных властей, показывали, что шансы Ионина и Чепикова примерно равны. Они, по данным агентства, в тот момент имели одинаковую узнаваемость (в районе 45%) и схожие рейтинги (21% и 14% соответственно).

По последней информации, команда губернатора Евгения Куйвашева (в лице его советника Рината Хазеева) предлагала эсерам выдвинуть Ионина в одномандатном округе в Пермском крае (с возмещением затрат на кампанию). Но в партии отказались от этого предложения. Сами справедливороссы думали над объединением Свердловской области и Пермского края в одну территориальную группу. Свердловские власти поддерживали эту идею, рассчитывая, что Ионин возглавил бы списки и отказался конкурировать с Чепиковым.