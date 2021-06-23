Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли депутатов британского парламента от лица руководителя предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова. Они уговаривали парламентариев перевести деньги для оппозиционного движения и «признались» в нетрадиционной ориентации Волкова.
Вован и Лексус созвонились по видеосвязи с председателем комитета по иностранным делам Парламента Великобритании Томом Тугендхатом и экс-министром по делам Европы Крисом Брайантом. Видео с пранком они выложили на своем youtube-канале. В ходе разговора пранкеры просили прислать деньги, но оба парламентария ответили отказом. В частности, Брайант заявил, что боится и «последнее, чем он может помочь — это деньгами».
«У тебя нет денег? Ты бомж, ты врешь! У тебя есть деньги!», — обвинил парламентария один из пранкеров в образе Волкова. Он заявил, что «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в России экстремистской организацией и иноагентом) тратит деньги на оружие и продемонстрировал автомат, который «купил у специального фонда США».
Также лже-Волков «признал», что в 2005 году Навальный был националистом и «ловил некоторых африканцев, мигрантов и геев». В разговоре с Брайантом, который является открытым гомосексуалистом, пранкеры заявили, что руководитель предвыборного штаба Навального также является геем.
В мае Вован и Лексус разыграли президента Украины Владимира Зеленского. Они позвонили ему ночью от лица мэра Киева Виталия Кличко. Запись разговора они опубликовали после того, как Зеленский заявил, что Кличко часто ему звонит и пытается встретиться, передает «Национальная служба новостей».
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