22 июня 2021
21 июня 2021

Из Перми возобновили полеты в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, самолет, авиакомпания red wings, авиаперевозки
Пермяки полетели в Турцию Фото:

Из аэропорта «Большое Савино» в Перми впервые после снятия ограничений на авиасообщение между Турцией и РФ совершены прямые рейсы в Анталью. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта Перми.

«Сегодня ночью Nordwind Airlines первым из авиаперевозчиков выполнил перелет из Перми в Турцию. Загрузка рейса в Анталью составила 122 человека (65%)», — говорится в информации.

Начиная с 23 июня, в расписании полетов аэропорта значатся до 14 вылетов в Анталью в неделю. Выполнять чартерные рейсы на турецкое побережье планируют авиакомпании Red Wings, Azur Air, Royal Flight.

Возобновляется также регулярная полетная программа в Стамбул. По понедельникам и четвергам полеты будут осуществляться авиакомпанией Nordwind Airlines. По предварительным данным, первый после снятия ограничений вылет назначен на 5 июля.

URA.RU писало, что из международного аэропорта Челябинска с 23 июня начали выполняться авиарейсы в турецкую Анталью. Теперь жители Южного Урала смогут летать на отдых напрямую.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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