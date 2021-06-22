Из Перми возобновили полеты в Турцию

Пермяки полетели в Турцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из аэропорта «Большое Савино» в Перми впервые после снятия ограничений на авиасообщение между Турцией и РФ совершены прямые рейсы в Анталью. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта Перми.

«Сегодня ночью Nordwind Airlines первым из авиаперевозчиков выполнил перелет из Перми в Турцию. Загрузка рейса в Анталью составила 122 человека (65%)», — говорится в информации.

Начиная с 23 июня, в расписании полетов аэропорта значатся до 14 вылетов в Анталью в неделю. Выполнять чартерные рейсы на турецкое побережье планируют авиакомпании Red Wings, Azur Air, Royal Flight.

Возобновляется также регулярная полетная программа в Стамбул. По понедельникам и четвергам полеты будут осуществляться авиакомпанией Nordwind Airlines. По предварительным данным, первый после снятия ограничений вылет назначен на 5 июля.

URA.RU писало, что из международного аэропорта Челябинска с 23 июня начали выполняться авиарейсы в турецкую Анталью. Теперь жители Южного Урала смогут летать на отдых напрямую.