Первый российский регион ввел «московские» ограничения

Посетить рестораны и бары в Подмосковье можно будет только по QR-коду Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Подмосковье граждане без прививки от СOVID-19 и те, кто не болел в течение последних шести месяцев, не смогут посещать рестораны, ночные клубы, бары и дискотеки. Пускать в них будут только по QR-коду, который подтверждает иммунитет от коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Приостановить с 28 июня 2021 года оказание услуг общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на граждан: прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев или не достигших 18 лет. Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом», — сообщает официальный telegram-канал Воробьева. Власти отмечают, что эти ограничения не распространяются на несовершеннолетних.

Если ситуация с коронавирусом не улучшится, то в Подмосковье введут ограничение на поездки общественным транспортом, сообщает telegram-канал Life shot со ссылкой на региональный Минздрав. Запрет на использование введут для граждан без QR-кода.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова призвала российские регионы ориентироваться на Москву и принимать аналогичные ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. Речь идет об отмене массовых мероприятий и обеспечении достаточного уровня вакцинации и тестирования на коронавирус. В частности, в Москве за сутки на прививку от COVID-19 записались около 60 000 человек, сообщает агентство Nation News.