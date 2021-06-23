23 июня 2021

В России резко подорожала морковь и другие овощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральный рынок. Курган, овощи, продавец, фрукты, фрукты овощи, овощной прилавок
Морковь и картошка продолжают дорожать, а огурцы и помидоры — дешеветь. Фото:

За прошедшую неделю на российских прилавках подорожали овощи. Об этом говорится в отчете Росстата о потребительских ценах за прошлую неделю.

«Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,5%, в том числе на морковь — на 10,8%, картофель — на 6,8%, капусту белокочанную — на 4,6%», — указано в документе, опубликованном на сайте федеральной службы госстатистики. При этом цены на огурцы снизились на 6%, на помидоры — на 4,5%.

На позапрошлой неделе морковь подорожала на 10,2%, картошка на 7%. Огурцы и помидоры тогда также подешевели. Ранее диетолог Елена Соломатина, рассказала, как правильно есть овощи и фрукты в жару, пишет телеканал RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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