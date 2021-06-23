Минобрнауки изменит формат обучения в российских вузах

В России может появиться смешанный формат обучения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минобрнауки РФ детально проработает вопрос по допуску к очным занятиям в новом учебном году только вакцинированных от коронавируса студентов, но необходимо обеспечить смешанный формат обучения. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.

«Надо обеспечить смешанный формат обучения, в равной степени качество как тех, кто будет на кампусах, и сможет прийти, так и тех, кто будет обучаться удаленно. Потому что здесь вопрос ведь не только зачастую желания прививаться или не желания, но есть и мед отводы», — заявил Фальков и эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». Он отметил, что в ближайшее время будет выработана общая для всех вузов РФ позиция.

Ранее Минобрануки рекомендовало московским вузам перейти на удаленный формат работы в связи с ростом заболеваемости COVID-19. В приказе министерства сообщается, что с помощью «дистанционных образовательных технологий» можно провести, в том числе, летнюю сессию и государственную итоговую аттестацию. Кроме этого, учебные заведения не хотят допускать студентов без прививки или антител до очных занятий. Также руководители вузов должны обеспечить выполнение требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса среди сотрудников, передает «Национальная служба новостей».