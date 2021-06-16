Российские вузы хотят не пускать на занятия без прививки от COVID

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Вид на здание МГУ им. Ломоносова со стороны Воробьевых гор. Москва, мгу, московский государственный университет
Студентов обяжут вакцинироваться, чтобы они могли посещать занятия очно Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вузам Москвы и Московской области из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом рекомендовано не допускать до очных занятий студентов без прививки или антител к заболеванию. Такие рекомендации выпустил совет ректоров вузов региона.

«Допускаться в корпуса университета и заниматься в режиме офлайн смогут только обучающиеся, которые имеют сертификаты о вакцинировании, справки о наличии антител, выработанных в результате болезни, или справки о противопоказаниях к прививке от коронавируса по медицинским показаниям», — сказано в документе, который есть в распоряжении ТАСС. Остальным студентам предлагается перейти на удаленный формат.

Ранее власти Москвы и Московской области ввели обязательную вакцинацию для населения. Сотрудникам столичных предприятий нужно вакцинировать не менее 60% своих сотрудников или перевести их на удаленную работу. В противном случае организациям грозят штрафы вплоть до миллиона рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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