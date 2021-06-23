Иван Ургант разыграл Татьяну Буланову Фото: Личная страница Ивана Урганта в Instagram

Ведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант разыграл российскую певицу Татьяну Буланову. Он вспомнил прошлогодний скандал, когда на концерте Булановой подрались слушательницы и предложил певице спеть ту же самую песню («Не плачь»).

Как только Буланова начала петь, две девушки в зале начали драться. Ургант остановил музыку и конфликт сразу же прекратился. Это повторялось несколько раз. «Смотри, ты останавливаешься и они садятся на места! Мне так нравится эта песня и так нравится на это смотреть… Ты можешь еще хотя бы чуть чуть спеть?», — комментировал Ургант происходящее.

Ранее телеведущий резко пошутил над публицистом Анатолием Вассерманом, который решил баллотироваться в Госдуму. Также он посмеялся на сборной России, проигравшей Дании на Чемпионате Европы-2020 и покинувшей турнир, передает «Национальная служба новостей».