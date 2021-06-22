22 июня 2021

Ургант резко пошутил над выдвижением Вассермана в Госдуму. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ургант Иван, ургант иван
Ургант высмеял Вассермана в эфире своего шоу Фото:

Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу резко пошутил над публицистом Анатолием Вассерманом, который решил пойти в Госдуму. Многократный победитель интеллектуальных телеигр сообщил, что намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев вспомнил, что Вассерман является девственником. «Получается Анатолий и в Думе самовыдвиженец и в жизни самовыдвиженец», — пошутил Ургант. Юморист добавил, что если Вассерман пройдет в Госдуму, то станет первым депутатом, который не только будет жать на кнопку для голосования, но еще и говорить правильный ответ.

Ранее Вассерман зaявлял, что выдвигaет свою кaндидaтуру от Преобрaженского избирaтельного округa Москвы №205, потому что уже дaвно и aктивно общaется жителями и хорошо знaет их проблемы. Помимо этого, пять лет нaзaд он уже бaллотировaлся от Преобрaженского округa, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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