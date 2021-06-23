На курганском заводе по добыче урана назначен новый руководитель

Новым гендиректором «Далура» стал Динис Ежуров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым гендиректором АО «Далур», которое занимается добычей урана в Курганской области, стал Динис Ежуров. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба уранового холдинга «Атомредметзолото», куда входит АО «Далур».

«Решением Совета директоров АО „Далур“ (входит в контур управления уранового холдинга „АРМЗ“) на должность генерального директора избран Динис Олегович Ежуров», — рассказали в пресс-службе. Он был назначен в рамках программ плановой ротации персонала и кадрового резерва.

В пресс-службе сообщили, что Ежуров родился в 1977 году в поселке Советабад Самаркандской области Узбекистана, а в 2000 году окончил Томский политехнический университет по специальности «Химическая технология материалов современной энергетики». Он работал на Навоийском горно-металлургическом комбинате в Узбекистане и в АО СП «Заречное» в Казахстане. С 2016 года он работает на предприятиях Уранового холдинга «АРМЗ». Он был главным геотехнологом и директором по производству «Далура», в 2020—2021 гг. был гендиректором АО «РУСБУРМАШ».

Предыдущий гендиректор «Далура» Николай Попонин возглавлял предприятие с ноября 2013 года. В пресс-службе АРМЗ URA.RU сообщили, что он уволился по собственному желанию. Ранее некоторые жители региона выступали против добычи урана, но предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» не выявило отклонений от норм радиационной безопасности и средних значений из-за добычи урана.