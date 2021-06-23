Зеленского призвали ответить на статью Путина о войне

Павел Климкин считает, что Владимир Зеленский должен написать статью, как и Владимир Путин Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Статья президента РФ Владимира Путина, опубликованная в немецкой газете Die Zeit, является банальной пропагандой. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо «жёстко» ответить на эту публикацию. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Статья Путина в немецкой еженедельной газете Die Zeit, посвященная 80-летию начала ВОВ, вышла 22 июня. В ней президент России, в числе прочего, обратился к странам Запада, заявив, что они причастны к ситуации, создавшейся на Украине в 2014 году.

«Путин написал статью 22 июня в немецкой газете DiCite. Дата реальная, а статья банальная пропаганда. Кстати, тоже банально написано — ощущение, что нарезано из речей и высказываний», — написал Климкин в своем аккаунте в Facebook. В сообщении он отметил, что Зеленскому также следует написать статью, «чтобы в Евросоюзе захотели прочитать».

Тезис Путина об «организованном американцами перевороте на Майдане» демонстрирует слабость главы Кремля, считает украинский экс-министр. «Мы уже видели, какая „безопасность“ возможна с Россией, начиная с „зеленых человечков“. Дальше лучше не будет», — подытожил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности Путина ко встрече с Зеленским. Тем не менее подготовка к организации встречи пока не ведется, передает телеканал 360.