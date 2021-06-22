В статье, посвященной 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, Владимир Путин выдвинул важные тезисы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Риски новой гонки вооружений в мире становятся все реальнее. Об этом в своей статье к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны предупредил президент России Владимир Путин. Статья опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit.

URA.RU приводит основные тезисы из статьи президента России:

С 1999 года последовало пять волн расширения НАТО, пишет Путин. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза. Это фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий, констатирует он;

«Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Но возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны», — уточнил российский лидер. Движение НАТО на Восток стало основной причиной взаимного недоверия в Европе, считает Путин;

Вся система европейской безопасности, по мнению главы государства, деградировала. «Нарастает напряжённость, реальными становятся риски новой гонки вооружений», — предупреждает он;

В 1970 году между СССР и ФРГ была заключена, по мнению Путина, «сделка века» — о долгосрочных поставках газа в Европу, которая заложила базу для конструктивной взаимозависимости, в том числе строительства газопровода «Северный поток»;

Многие страны были поставлены перед искусственно созданным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией, пишет президент. В пример он привел ситуацию на Украине, когда «Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот»;

Россия открыта для честных взаимоотношений, подчеркнул российский лидер. «Наша общая и бесспорная цель — обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин написал статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Сегодня, в День памяти и скорби, Путин возложит цветы к могиле Неизвестного солдата в Москве и выступит с речью.