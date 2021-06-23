СМИ: экс-чиновника из Перми хотят посадить со второй попытки

Экс-руководителя пермского УКС Дмитрия Левинского подозревают в новых преступлениях Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Бывший руководитель Управления капстроительства Пермского края Дмитрий Левинский стал фигурантом новых уголовных дел. В мае Левинского уже осудили за превышение должностных полномочий, но назначили наказание в виде условного лишения свободы. За новые преступления ему грозит реальное лишение свободы.

«Речь идет о получении взятки около 3 млн руб., а также злоупотреблении должностными полномочиями. Как считает следствие, якобы экс-чиновник получил деньги за общее покровительство одной из организаций», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники.

Новые уголовные дела связаны со строительством поликлиники в Кировском районе Перми и укреплением набережной в Усть-Качке. Якобы Левинский подписывал документы о выполнении определенных работ, но фактически ничего не было сделано.

Сообщается, что сейчас Левинскому может быть предъявлено обвинение в совершении тяжких преступлений. Поэтому высока вероятность назначения наказания в виде реального лишения свободы.

URA.RU направило запросы в пресс-службу СУ СКР России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать данную информацию. Контактами Левинского редакция не располагает.

URA.RU рассказывало, что Левинского задерживали в декабре 2019 года. Тогда его подозревали в хищении денег при строительстве пермского зоопарка. Следствие по делу продолжается. В мае 2021 года суд признал Левинского виновным в превышении должностных полномочий при сносе гаражей под строительство театра оперы и балета. Приговор в настоящее время обжалуется.