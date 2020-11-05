05 ноября 2020
04 ноября 2020
03 ноября 2020

Фигурант дела о зоопарке в Перми заплатил, чтобы покинуть СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство нового зоопарка. Пермь, козырев илья
Илья Козырев (на фото справа) отпущен из СИЗО Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Представитель компании «РЖДСтрой» Илья Козырев отпущен из СИЗО под залог в сумме 2 млн рублей. Козырев является одним из подозреваемых по делу о хищении средств при строительства пермского зоопарка. Генеральным подрядчиком строительства объекта выступает компания «РЖДСтрой».

«Козырев отпущен из СИЗО под залог 2 млн рублей. Деньги были внесены им 30 октября, после чего он был он покинул следственный изолятор», — пишет Properm со ссылкой Свердловский районный суд Перми.

Козырев был задержан в декабре 2019 года и стал первым обвиняемым по делу о хищении не менее 129 млн рублей при строительстве зоопарка в Перми. В рамках расследования уголовного дела арестованы также экс-руководитель управления капстроительства Пермского края Дмитрий Левинский, сотрудник этого же управления Виталий Габов и финдиректор ООО «Стуз» Артем Юрьев (заочно).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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