Фигурант дела о зоопарке в Перми заплатил, чтобы покинуть СИЗО

Представитель компании «РЖДСтрой» Илья Козырев отпущен из СИЗО под залог в сумме 2 млн рублей. Козырев является одним из подозреваемых по делу о хищении средств при строительства пермского зоопарка. Генеральным подрядчиком строительства объекта выступает компания «РЖДСтрой».
«Козырев отпущен из СИЗО под залог 2 млн рублей. Деньги были внесены им 30 октября, после чего он был он покинул следственный изолятор», — пишет Properm со ссылкой Свердловский районный суд Перми.
Козырев был задержан в декабре 2019 года и стал первым обвиняемым по делу о хищении не менее 129 млн рублей при строительстве зоопарка в Перми. В рамках расследования уголовного дела арестованы также экс-руководитель управления капстроительства Пермского края Дмитрий Левинский, сотрудник этого же управления Виталий Габов и финдиректор ООО «Стуз» Артем Юрьев (заочно).
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