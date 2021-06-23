В поселке Локомотивный — бывшем городке ракетной дивизии — пропала вода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Локомотивный (Карталинский район Челябинской области) уже почти неделю нет горячей и холодной воды. Об этом сообщил читатель URA.RU. Власти обещают восстановить ее подачу к вечеру 24 июня.

«В Локомотивном неделю нет воды. Сегодня мой водитель очень пожилым пенсионерам отвез два бутыля воды. Там старик парализован, его жена просто не может занести ведро от машины, которая останавливается далеко от дома, на четвертый этаж. У них дома ни капли воды, а власти даже приблизительно не говорят, когда она появится», — рассказал URA.RU читатель.

С 21 июня в поселке ввели график подачи холодной воды и ограничения по снабжению горячей. Через день, 23 июня, власти заявили о начале подвоза воды. При этом оговорившись, что расписания не существует и жители должны сами следить за появлением бочек у контейнерных площадок. «Подвоз питьевой воды осуществляется по мере набора емкостей для водоснабжения. Точное время невозможно указать (это зависит от разбора воды и времени для наполнения емкостей)», — заявили в администрации Локомотивного.

«Произошла авария, которая в данный момент устранена. Сейчас я нахожусь на объекте, где началось заполнение водой системы. Полагаю, что сегодня вечером центральное водоснабжение будет восстановлено», — рассказал URA.RU глава Локомотивного Александр Мордвинов.

В 2017 году поселок, утративший статус ЗАТО после ликвидации пусковых шахт межконтинентальных баллистических ракет «Сатана», «просидел» на привозной воде почти месяц. До вмешательства губернатора попытки залатать водопровод раз за разом заканчивались фиаско.