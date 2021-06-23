23 июня 2021
22 июня 2021

В курганском районе сорвались выборы главы. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло
Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Альменевского района официально признали несостоявшимся Фото:

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Альменевского района Курганской области официально признан несостоявшимся. Четыре из пяти претендентов на эту должность отказались от участия в нем. Такая информация опубликована на сайте районной администрации.

«Признать конкурс несостоявшимся», — говорится в протоколе заседания конкурсной комиссии. В документе указано, что в день заседания в комиссию поступили заявления от руководителя Шумихинского лесхоза Рамиса Галеева, эксперта Ассоциации экспертных клубов УрФО Вадима Зулкарнаева, фермеров Усмана Сабирова и Назара Шарапова о снятии их кандидатур. Таким образом, остался только один участник конкурса — сотрудник регионального департамента агропромышленного комплекса Алексей Снежко.

«Конкурсная комиссия решила: граждан Галеева Р.Ж, Зулкарнаева В.М., Сабирова У.Р. и Шарапова Н.Ф. считать снявшими свои кандидатуры с участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Альменевского района. Сведения и документы, представленные гражданами Галеевым Р.Ж, Зулкарнаевым В.М., Сабировым У.Р. и Шараповым Н.Ф., не рассматривать», — указано в протоколе.

О том, что выборы главы Альменевского района должны признать несостоявшимися, ранее заявляли источники URA.RU. По словам инсайдера, кандидаты отказались от участия в конкурсе, так как считают, что его результаты известны заранее: «В Кургане уже решили, что будет Снежко. Он уже ходит по администрации района, отдает указания, принимает поздравления», — говорил агентству собеседник. Эту информацию URA.RU подтверждал один из претендентов на пост главы, отозвавший свое заявление. Источники также отмечали, что конкурсная комиссия пыталась убедить хотя бы кого-то из кандидатов не забирать заявление, но сделать этого не получилось.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...