Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Альменевского района официально признали несостоявшимся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Альменевского района Курганской области официально признан несостоявшимся. Четыре из пяти претендентов на эту должность отказались от участия в нем. Такая информация опубликована на сайте районной администрации.

«Признать конкурс несостоявшимся», — говорится в протоколе заседания конкурсной комиссии. В документе указано, что в день заседания в комиссию поступили заявления от руководителя Шумихинского лесхоза Рамиса Галеева, эксперта Ассоциации экспертных клубов УрФО Вадима Зулкарнаева, фермеров Усмана Сабирова и Назара Шарапова о снятии их кандидатур. Таким образом, остался только один участник конкурса — сотрудник регионального департамента агропромышленного комплекса Алексей Снежко.

«Конкурсная комиссия решила: граждан Галеева Р.Ж, Зулкарнаева В.М., Сабирова У.Р. и Шарапова Н.Ф. считать снявшими свои кандидатуры с участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Альменевского района. Сведения и документы, представленные гражданами Галеевым Р.Ж, Зулкарнаевым В.М., Сабировым У.Р. и Шараповым Н.Ф., не рассматривать», — указано в протоколе.

О том, что выборы главы Альменевского района должны признать несостоявшимися, ранее заявляли источники URA.RU. По словам инсайдера, кандидаты отказались от участия в конкурсе, так как считают, что его результаты известны заранее: «В Кургане уже решили, что будет Снежко. Он уже ходит по администрации района, отдает указания, принимает поздравления», — говорил агентству собеседник. Эту информацию URA.RU подтверждал один из претендентов на пост главы, отозвавший свое заявление. Источники также отмечали, что конкурсная комиссия пыталась убедить хотя бы кого-то из кандидатов не забирать заявление, но сделать этого не получилось.