В курганском районе срываются выборы главы

Выборы главы Альменевского района должны признать несостоявшимися Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Четыре из пяти кандидатов на пост главы Альменевского района Курганской области отказались от участия в конкурсе. Теперь выборы должны признать несостоявшимися, сообщили URA.RU источники, близкие к властям района.

Заседание комиссии по отбору кандидатур было назначено на 18 июня. На пост главы Альменевского района претендовали сотрудник регионального департамента агропромышленного комплекса Алексей Снежко, фермеры Усман Сабиров и Назар Шарапов, руководитель Шумихинского лесхоза Рамис Галеев и эксперт Ассоциации экспертных клубов УрФО Вадим Зулкарнаев.

«Четыре претендента перед комиссией написали заявление об отказе от участия. Выборы должны отменить», — рассказал инсайдер. Такое решение они приняли, так как считают, что результаты конкурса известны заранее. «В Кургане уже решили, что будет Снежко. Он уже ходит по администрации района, запрашивает справки, принимает поздравления. Один из претендентов сказал, что не хочет быть клоуном и выступать перед депутатами, если уже все решили», — заявил URA.RU источник.

Эту информацию URA.RU подтвердил Галеев. «Да, мы написали заявления. Потому что считаем такие выборы несправедливыми», — пояснил он. Телефонов других кандидатов в распоряжении редакции нет. По данным инсайдера, сейчас члены комиссии пытаются уговорить хотя бы одного из бывших кандидатов отозвать свое заявление и принять участие в конкурсе, чтобы он все-таки состоялся. Оперативно связаться с членами конкурсной комиссии URA.RU не удалось. В администрации района заявили агентству, что конкурс еще не завершен.

Экс-глава Альменевского района Владимир Яшников объявил об отставке в конце марта, объяснив свое решение состоянием здоровья. Сейчас районом временно руководит первый замглавы Ринат Каримов.