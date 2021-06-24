Экономист предрек проблемы для ЕР из-за пенсионной реформы

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Дети. Пенсионеры. Курган, мужчины, пенсионеры, дедушки на лавочке
Пенсионная реформа станет одной из главных тем предвыборной кампании «Единой России», считает Олег Сухарев Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Пенсионная реформа станет одной из главных тем предвыборной кампании партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму. Это преобразование является серьезной проблемой для правительства РФ и партии. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор института экономики РАН Олег Сухарев.

Политических сил в стране почти не осталось, но, несмотря на это, реформа пенсии остается в центре кампании, считает экономист. «Пенсионная реформа — крайне серьезная проблема. То, что она в свое время снизила рейтинг и президента, и „Единой России“, и власти в целом — это факт состоявшийся. Другой вопрос, как народ отреагирует», — цитирует «Свободная Пресса» Сухарева.

Систему пенсии в России следует выстраивать на других принципах, уточнил Сухарев. «Важно то, чем завершится „поднятие“ вопроса о данной реформе во время предвыборной кампании. Пенсионную реформу необходимо отменить», — подытожил он.

Ранее в Совфеде назвали слухи о повышении пенсионного возраста в России «необоснованной страшилкой». По мнению председателя комитета ведомства по соцполитике Валерия Рязанского, это связано с с грядущей предвыборной кампанией, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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