В МИД РФ пригрозили западным странам бомбардировками

Российский истребитель вел предупредительную стрельбу, уверяли в Минобороны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия в случае угрозы «может бомбить» военную технику других стран. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сброс бомб российским самолетом перед британским кораблем.

Днем ранее, 23 июня, в Черном море российский истребитель сбросил бомбы неподалеку от британского эсминца Defender. Предупредительная стрельба, по данным Минобороны России, провелась после нарушения российских водных границ.

«Если коллеги не понимают, что такое границы РФ, то «мы можем бомбить», — цитирует Рябкова «Звезда». Дипломат добавил, что Россия будет защищать территориальную целостность «как политико-дипломатическими, так и военными» методами.