Коммунисты восприняли его визит негативно и выгнали с мероприятия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин прибыл на съезд КПРФ с кофе и круассанами. Однако коммунисты восприняли его визит негативно и выгнали с мероприятия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Прилепина.

«Сопредседатель партии „Справедливая Россия — За Правду“ прибыл на съезд КПРФ с целью поприветствовать делегатов и предложить разработать и подписать меморандум о сотрудничестве в целях создания лево-патриотической коалиции. Однако по словам представителей Прилепина, сотрудники аппарата КПРФ восприняли данный визит негативно и попросили покинуть мероприятия», — отметили в пресс-службе.

В рамках визита состоялся телефонный разговор Захара Прилепина с Геннадием Зюгановым. В беседе председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ обозначил готовность к переговорам о сотрудничестве и предложил их начать на следующей неделе.

Фото: пресс-служба Захара Прилепина