Прилепина выгнали со съезда КПРФ. Он принес с собой кофе и круассаны

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Объединительный съезд
Коммунисты восприняли его визит негативно и выгнали с мероприятия Фото:

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин прибыл на съезд КПРФ с кофе и круассанами. Однако коммунисты восприняли его визит негативно и выгнали с мероприятия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Прилепина.

«Сопредседатель партии „Справедливая Россия — За Правду“ прибыл на съезд КПРФ с целью поприветствовать делегатов и предложить разработать и подписать меморандум о сотрудничестве в целях создания лево-патриотической коалиции. Однако по словам представителей Прилепина, сотрудники аппарата КПРФ восприняли данный визит негативно и попросили покинуть мероприятия», — отметили в пресс-службе.

В рамках визита состоялся телефонный разговор Захара Прилепина с Геннадием Зюгановым. В беседе председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ обозначил готовность к переговорам о сотрудничестве и предложил их начать на следующей неделе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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