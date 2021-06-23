Евгений Куйвашев пообещал не вводить обязательную вакцинацию, пока не наладятся поставки вакцины Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что обязательная вакцинация в регионе не будет введена, пока достаточное количество препарата не доставят в область. Соответствующее заявление глава региона сделал в своем instagram-аккаунте.

«Обещаю, что пока к нам не приедет вакцина, никакой обязательной вакцинации ни для кого введено не будет», — написал Куйвашев. Также он попросил работодателей не стимулировать сотрудников делать прививку.

Также Куйвашев призвал свердловчан проходить вакцинацию в поликлиниках, а не торговых центрах. По его словам, с помощью этого можно избежать больших очередей и вовремя получить компонент вакцины.

Ранее заместитель председателя регионального оперштаба по противодействию COVID-19 Павел Креков сообщил, что в Свердловскую область должны доставить 70 тысяч доз вакцины от коронавируса в ближайшие дни. После этого ожидается поставка еще 40 тысяч доз.