23 июня 2021
22 июня 2021

Губернатор Куйвашев пообещал не вводить обязательную вакцинацию. Условие

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Пресс-подход губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев пообещал не вводить обязательную вакцинацию, пока не наладятся поставки вакцины Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что обязательная вакцинация в регионе не будет введена, пока достаточное количество препарата не доставят в область. Соответствующее заявление глава региона сделал в своем instagram-аккаунте.

«Обещаю, что пока к нам не приедет вакцина, никакой обязательной вакцинации ни для кого введено не будет», — написал Куйвашев. Также он попросил работодателей не стимулировать сотрудников делать прививку.

Также Куйвашев призвал свердловчан проходить вакцинацию в поликлиниках, а не торговых центрах. По его словам, с помощью этого можно избежать больших очередей и вовремя получить компонент вакцины.

Ранее заместитель председателя регионального оперштаба по противодействию COVID-19 Павел Креков сообщил, что в Свердловскую область должны доставить 70 тысяч доз вакцины от коронавируса в ближайшие дни. После этого ожидается поставка еще 40 тысяч доз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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