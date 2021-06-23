ФСИН в Кургане установила надзор за освобожденным разбойником

После освобождения из колонии за курганцем продолжат следить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После освобождения из колонии курганца, осужденного за разбои, за ним установят административный надзор. Решение принял суд по инициативе УФСИН России по Курганской области. Информация об этом размещена на сайте областного суда.

Административный надзор установлен на срок 8 лет. «С установлением административных ограничений в виде: обязательной явки два раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства; запрета на пребывание вне жилого помещения в период с 22:00 до 6:00 ежесуточно, за исключением случаев, связанных с трудовой деятельностью», — говорится в решении суда.

По мнению ФСИН, административный надзор за освобождаемым 29 июня из колонии курганцем необходим, чтобы он не совершил новое преступление. Ранее мужчина был дважды судим за разбой. Курганец при этом пытался оспорить надзор через Курганский областной суд. Но коллегия судей признала решение суда первой инстанции (Кетовского районного суда) законным.

«Вопреки доводам жалобы, установленный судом срок административного надзора снижению не подлежит, поскольку закон для указанной категории лиц устанавливает конкретный срок административного надзора, определенный сроком погашения судимости», — указано в апелляционном определении.

URA.RU ранее писало, что жительнице Кургана, ранее находившейся в качестве подозреваемой, пришлось обратиться в суд, чтобы Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) вернула деньги с ее лицевого счета. После решения суда женщине пришлось самой добираться из омского СИЗО в Курган, при этом ни денег, ни теплой одежды у нее не было.