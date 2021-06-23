Общегородские выпускные и День молодежи в ЯНАО отменены

Муниципалитеты ЯНАО последовали рекомендациям оперштаба Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во всех муниципалитетах ЯНАО из-за COVID-ограничений отменены общегородские выпускные и мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Общегородские выпускные отменены. По Дню молодежи, насколько известно, массовые мероприятия отменят все», — рассказали представители окружных властей в разговоре с корреспондентом агентства.

Собеседники уточнили, что решения принимались непосредственно самими муниципалитетами исходя из данных им рекомендаций. Там, в частности, было указано, что оперштабом рекомендовано отказаться от общегородских выпускных, а общешкольные выпускные на улице возможны при условии одновременного присутствия не более 150 человек.

Кроме того, если мероприятия проходят в помещении, то они должны проводиться отдельно по классам. Также на мероприятиях должны соблюдаться все рекомендации о соблюдении социальной дистанции, масочный режим, обработка рук антисептиком и обеззараживание воздуха.

Ранее сообщалось, что первыми в ЯНАО решения об отмене общегородских выпускных приняли власти крупных муниципалитетов — Салехарда, Нового Уренгоя и Надыма. В регион отмечается рост заболеваемости коронавирусом, режим повышенной готовности был продлен до 31 августа, ужесточены карантинные мероприятия.