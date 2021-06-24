Зюганов назвал екатеринбургский Ельцин Центр «гадюшником»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Ельцин Центр в Екатеринбурге «русофобским гадюшником». Заявление было сделано на съезде КПРФ, передает корреспондент URA.RU.
Трансляция организована на youtube-канале «Красная Линия». «Антисоветизм и русофобия расползаются, как проказа. Единый Ельцин Центр продолжает делать свое грязное и мерзкое дело. Мы обращаемся к правительству и администрации президента: „мы этот гадюшник, который вы еще не прикрыли на Урале, в Москву не пустим, что бы вы ни делали“», — заявил Зюганов, рассуждая о внешней и внутренней безопасности страны.
КПРФ проводит съезд партии в Москве. На мероприятии утвердят программу и списки кандидатов в Госдуму. Выборы состоятся 19 сентября.
Президентский центр Б. Н. Ельцина, или Ельцин Центр, — общественный, культурный и образовательный центр, открытый в Екатеринбурге в 2015 году под эгидой одноимённого фонда. Одним из основных объектов центра является музей Бориса Ельцина, посвящённый современной политической истории России и личности первого президента РФ. На площадках центра регулярно проводятся лекции, концерты, выставки, фестивали и различные общественные мероприятия.
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