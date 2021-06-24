В России начнут по-новому взыскивать долги с застройщиков

Недобросовестные застройщики будут компенсировать расходы Фонда защиты прав дольщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Единая Россия» планирует изменить механизм возмещения средств с недобросовестных застройщиков. Партия готовит законодательные изменения, по которым Фонд защиты прав дольщиков сможет взыскивать с обанкроченных компаний убытки, понесенные в результате восстановления прав дольщиков. По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, это позволит снизить нагрузку на государственный бюджет.

«Сейчас по сути государство берет на себя обязательство за счет средств регионального и федерального бюджета восстанавливать права обманутых граждан. За прошлый год порядка 40 тысяч человек уже получили компенсации и решения о достройке», — пояснил Якубовский.

При этом Фонд защиты прав дольщиков не признан потерпевшим ни по одному делу в отношении застройщиков, а значит, не может претендовать на возмещение расходов, отметил гендиректор фонда Константин Тимофеев. «Полученные средства мы могли бы далее направлять на защиту прав пострадавших граждан», — отметил Тимофеев. Чтобы усовершенствовать механизмы стороны договорились провести совместное заседание, в котором примут участие рабочая группа «Единой России», представители фонда и Ассоциации юристов России.

Ранее «Единая Россия» добилась расширения полномочий Фонда защиты прав дольщиков. Он получил право контролировать действия региональных властей по завершению строительства жилья, достраивать объекты самостоятельно и выделять в них квартиры льготникам.