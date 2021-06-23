23 июня 2021
22 июня 2021

В Пермском крае резко сократилось число коек для больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае за сутки выявлен 151 новый случай заражения коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

За сутки в больницах Пермского края число больных с коронавирусом увеличилось почти на 10%, с 897 до 975 человек. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает, что в регионе за сутки выявлен 151 новый случай заражения коронавирусом.

«Пермский край — 151 [новый случай заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. За минувшие сутки в регионе от коронавируса скончались 10 человек, 100 — выздоровели.

«В числе 151 новых инфицированных 57 пациентов мужского пола, 94 — женского, среди заболевших 20 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 26 человек, от 30 до 49 лет — 45 человек, 37 в возрасте 50-64 и 23 человека старше 65 лет», — уточняется на сайте губернатора и правительства Пермского края.

В больницах Прикамья свободно 27,7% коек для больных с коронавирусом (23 июня — 33,4%). К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 33 пациента. Общее число инфицированных в регионе достигло 60086 человек, а общее число смертей — 2784.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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