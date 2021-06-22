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Пермский край обновил трехмесячный рекорд по заболевшим COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, пешеходы, улица ленина в перми
В Пермском крае за сутки коронавирус подтвержден у 143 человек Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки выявлено 143 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это максимальное значение, начиная с 13 марта.

«Пермский край — 143 [новых случая заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперштаб. Общее число заболевших COVID-19 за все время достигло 59 935 человек. В минувшие сутки от коронавируса скончались 10 человек, а общее число смертей составляет 2634.

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«В числе 143 новых инфицированных 44 пациента мужского пола, 99 — женского, среди заболевших 8 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 29 человек, от 30 до 49 лет — 40 человек, 38 в возрасте 50-64 и 28 человек старше 65 лет», — сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Сейчас в больницах региона к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 41 человек, всего в медучреждениях находится 897 человек. Свободно 33,4% коек от фактически развернутого количества (1790).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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