Кабмин решил, как вернет деньги с «нахлобучившего» Россию бизнеса

Минэкономразвития предложило ввести экспортные пошлины для металлургов на пять месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минэкономразвития предложило ввести экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии. Она будет действовать пять месяцев, с 1 августа и до конца 2021 года.

«По итогам совместной проработки с Минпромторгом, Минфином и другими ведомствами предлагается ввести временные экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии с 1 августа по 31 декабря 2021 года включительно, то есть на пять месяцев», — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании правительства РФ, которое транслировалось на телеканале Россия 24. Пошлины затронут широкий перечень товаров, в том числе металлопрокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, меть, никель и алюминий низкой степени передела.

Решетников сообщил, что пошлина будет состоять из двух частей: базовой ставки в 15% и специфической. Вторая будет рассчитываться как минимальная ставка за тонну продукции.

Предложение Минэкономразвития поддержали Минпромторг и Минфин. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что из-за роста поставок черных металлов на экспорт в 1,6 раз компании стали получать незапланированный рентный доход. Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что ввод экспортных пошлин — наиболее «щадящий» инструмент для компаний.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили государство в части госкапвложений и гособоронзаказа» на 100 млрд рублей. Он отметил, что эти средства необходимо вернуть в бюджет в виде налога, сообщает «Национальная служба новостей».

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в сложившейся ситуации с металлургами не нужно искать виновных. Он сообщил, что глава государства в курсе происходящего, и правительство будет решать этот вопрос вместе с участниками бизнеса, передает телеканал 360.